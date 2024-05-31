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香合　黒堆朱　堆朱　内側金張　お香　茶道具　木箱
商品番号 C92284254220
商品名

香合　黒堆朱　堆朱　内側金張　お香　茶道具　木箱
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径6cm高さ3cmわれ、かけなく、良い状態です内側金張
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