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エテルノ 濃縮発酵プラセンタ 発酵コラーゲン
商品番号 B35008028616
商品名

エテルノ 濃縮発酵プラセンタ 発酵コラーゲン
ブランド名 ジャパンギャルズ
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャパンギャルズ【新品、未開封】⚫エテルノ濃縮発酵プラセンタ　1箱(50ml×10本)賞味期限　2025.04プラセンタ配合率が50,000mg⚫エテルノ発酵コラーゲン１箱(120粒)×2賞味期限　2024.10×1賞味期限　2025.07×1よろしくお願いいたします。
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