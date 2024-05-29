エテルノ 濃縮発酵プラセンタ 発酵コラーゲン

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商品詳細
ジャパンギャルズ【新品、未開封】⚫エテルノ濃縮発酵プラセンタ 1箱(50ml×10本)賞味期限 2025.04プラセンタ配合率が50,000mg⚫エテルノ発酵コラーゲン１箱(120粒)×2賞味期限 2024.10×1賞味期限 2025.07×1よろしくお願いいたします。
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