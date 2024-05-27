ディオール ソヴァージュ オードゥ パルファン 100ml

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商品詳細
■商品状態 購入時期：2023.7月 残量：#ディオールソヴァージュオードゥパルファン#パルファン・クリスチャン・ディオール#ディオール好みの香りではなかったため出品いたします。数プッシュ使用しただけの商品となります。神経質な方はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。マジックアワーの力にインスパイアされ、この強くフレッシュな残り香は、そのサインであるカラブリアンベルガモットとアンブロキサンと未発表のアコードとを結びつけます。四川省産サンショウとピンクペッパーに加え、非常に表現力のあるアニスとインドネシア産ナツメグが入りました。そして、グルマンで甘美な香りのパプア産バニラを包み込みこんだ魅力が作用するのです。巧みにバランスがとられた、燻製のアクセントを持つこのパルファンは、新感覚の経験を提供します。#素敵な商品はこちらシャネルCHANELエルメスナイルの庭CK1SwitchJO1カルバンクライン容量···100ml〜199ml種類···オードパルファム
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ソヴァージュ オードゥ パルファン
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