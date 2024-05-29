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新品　カーディフューザーdiptyque フルールドランジェ
商品番号 N44247475764
商品名

新品　カーディフューザーdiptyque フルールドランジェ
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用のディプティックのカーディフューザーセットです。本体＋香りのカプセルです柑橘系の爽やかなフルールドランジェの香りです。写真のリボンと紙袋もお付けします使用期限:2025年11月まで公式HPにはディプティックのカーディフューザーは美しく賢いアイテム。革新的なコールドディフュージョンシステムを採用しました。ディフューザーを車の通風孔に固定して、オレンジの木のすべて、オレンジの皮、葉、果実の香りをお楽しみください。と記載があります。#diptyque
http://narcologia.ru/goods/reproduce902055.html
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