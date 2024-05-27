【ほぼ未使用品】トムフォード チャンパカアブソルート オードパルファム 50ml

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トムフォードのチャンパカアブソルートのオードパルファム50mlです。お試し程度にしか使用しておりませんのでほぼ満タン残っております。ボトルも目立つような傷などもなく綺麗なお品です。トムフォードが愛する、上質で希少なチャンパカの白い花を中心に、情熱を傾けて創り出したフローラル-オリエンタルの香りです。そこへトカイワイン、コニャック、バニラビーン、アンバー、サンダルウッドをヴェールのように重ねて、多面的な広がりをもたらします。丁寧に梱包し、発送致しますので宜しくお願い致します。※他の商品と同時にご購入頂けましたら専用ページを作成し400円お値下げさせて頂きますので、ご購入前にコメント下さい。単品でのご購入の場合はコメント無しでそのままご購入下さい。#edt#オードトワレ#edp#オードパルファム#香水#コスメ#美容#ブランド#美容液#基礎化粧品#スキンケア#デパコス#パフューム#eaudeparfum