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新品未使用　タグ付き　ミキハウス　ダブルビ一　ジャケット　130
商品番号 A81226819966
商品名

新品未使用　タグ付き　ミキハウス　ダブルビ一　ジャケット　130
ブランド名 ミキハウスダブルビー
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウス　ダブルビ一　背面に大きなロゴ入りで裏地はフリ一ス素材　中綿ありの軽めのダウンジャケットです●サイズ：タグ表記130詳しくはタグ写真をご覧ください●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：新品未使用です、保管時のシワなどはご理解ください●その他、注意事項：自宅にて袋入りで保管していました。
http://narcologia.ru/goods/unusable49474.html
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