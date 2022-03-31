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- 新品未使用 タグ付き ミキハウス ダブルビ一 ジャケット 130
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商品詳細
ミキハウス ダブルビ一 背面に大きなロゴ入りで裏地はフリ一ス素材 中綿ありの軽めのダウンジャケットです●サイズ：タグ表記130詳しくはタグ写真をご覧ください●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：新品未使用です、保管時のシワなどはご理解ください●その他、注意事項：自宅にて袋入りで保管していました。
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