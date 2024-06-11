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十五代坂倉新兵衛 萩鉢 大鉢
商品番号 O15968360578
商品名

十五代坂倉新兵衛 萩鉢 大鉢
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 24,157 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15代坂倉新兵衛の萩焼の大鉢です。共の桐箱木箱あり。新品のまましまってありました。直径約19cm高さ約10cm高台径約7cm整理番号D
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