レバンドフスキ バイエルンユニフォーム

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商品詳細
現在バルセロナで、大活躍のレバンドフスキバルセロナ前に所属したバイエルンでは、まさにレジェンドと言っても過言ではありません。そんなバイエルン時代のユニフォームとなります。剝げや、キズなどは、見当たりません。サイズはOとなりますが、XLサイズだと考えていただいてもいいと思います。ブンデス最多シーズン得点王など数々の記録と歴史を作った彼のユニフォーム、よかったらご検討の程宜しくお願い致します。#レバンドフスキ#レヴァンドフスキ#バイエルン#サッカー#サッカーユニフォーム#バイエルンミュンヘン
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