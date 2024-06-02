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Mizuno オーダーバットMizunoプロ　硬式用
商品番号 Y71132714544
商品名

Mizuno オーダーバットMizunoプロ　硬式用
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MizunoオーダーバットMizunoプロ重さ　920g長さ　83cm直径　6,7cmバランス　トップ状態　キズやスレ　ややあり中古品なので、神経質な方はご遠慮ください！部分的な写真や質問等、コメントにてお願いします！競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···トップバランス
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