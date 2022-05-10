

大谷翔平 PSA10 初ヒット 初勝利 初ホームラン スクリューダウン付き ...



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大谷翔平選手の初ヒット、初勝利、初ホームランのPSA10の３枚セット、写真のスクリューダウン付きです。入手してからクリスタルパックに入れ、写真のスクリューダウンで暗所にて飾っておりました。出品時現在、これら３枚のセットは他のフリマサイト内でも出品されておらず希少です。・大谷翔平MLB初ヒットカード PSA10→2018年3月29日に、アスレティックス戦でメジャー初ヒットを打ちました。・大谷翔平MLB初勝利カード PSA10→2018年4月1日に、アスレティックス戦でメジャー初先発初勝利を飾りました。・大谷翔平MLB初ホームランカード PSA10→2018年4月3日に、インディアンス戦でメジャー初ホームランを打ちました。なお、PSA10の評価でも規定内であれば傷などある場合やケースへの初期傷等ある可能性がございますので、ご理解の上でご購入をよろしくお願い致します。※商品は即購入していただいて大丈夫です。※もしスクリューダウンが不要の場合はおっしゃってください。