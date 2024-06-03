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専用 未使用 ジュビロ磐田 1997 Jリーグ優勝記念Tシャツ L
商品番号 P24727801773
商品名

専用 未使用 ジュビロ磐田 1997 Jリーグ優勝記念Tシャツ L
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュビロ磐田1997年シーズンJリーグ優勝記念Tシャツです。サイズはLサイズ（フリー表記もあり）未使用品のシール付き状態です。綺麗な状態で目立った傷み/汚れはありません詳細画像よりご判断ください■サイズLサイズ着丈　71cm身幅　48cm■発送ゆうパケットポストで発送します（発送費当方負担）#ジュビロ磐田#ジュビロ#Tシャツ#ユニフォーム#応援#記念#中山#ドゥンガ#名波#藤田#福西#スキラッチ#中村#遠藤チーム名/国内···ジュビロ磐田種類···シャツサイズ···L丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/ambassador720406.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei174871.html
http://narcologia.ru/goods/competitive769181.html
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