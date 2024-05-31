イーグルス　ユニフォーム 則本昂大 14 MAJESTIC SMALL

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商品詳細
楽天イーグルス則本昂大選手のレプリカユニフォームです。サイズはSMALLです。開封済みですが、未着用です。目立った傷や汚れありませんが、気なる方はご購入お控えください。折りたたんでの発送となります。よろしくお願いいたします！
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