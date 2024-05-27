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HEAD ラケットバッグ
商品番号 K33497909866
商品名

HEAD ラケットバッグ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後2、3回程度使用したのみの美品です。12本収納可能の大容量ですが、私の用途としては大きすぎたため出品します！使用しなくなってからは素人の自宅保管のため神経質な方の購入はお控えください。また折りたたんでの発送となりますのでご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。商品説明サイズ：84.5×31×44cm内側の素材：75%POLY/25%TPE外側の素材：70%POLY/30%PUg仕様：・2ウェイキャリーシステム：バックパックとショルダーキャリー使いが可能・合計12本のラケットを収納可能な3つのメインコンパートメント。内1つはCCT+仕様・内蔵型シューズ用コンパートメント・1つの内部メッシュポケット・1つの外側ジッパー付きポケットヘッドHEADテニスバッグ・ケーステニスバッグ・ケースTourTeam12RMonstercombiツアーチーム12RモンスターコンビテニスラケットバッグテニスバッグHEAD
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