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千葉ロッテマリーンズ 和田康士朗 プロ初ヒット記念 ハイブリッド バスタオル
商品番号 D58853766685
商品名

千葉ロッテマリーンズ 和田康士朗 プロ初ヒット記念 ハイブリッド バスタオル
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千葉ロッテマリーンズの和田康士朗選手のプロ初ヒット記念ハイブリッドバスタオルです。※画像1枚目はタオルのイメージ図になります。⚠️注意事項などについてはプロフィール欄に記載していますので、一読いただいてからのご購入よろしくお願いいたしますm(__)m
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