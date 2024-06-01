千葉ロッテマリーンズ 和田康士朗 プロ初ヒット記念 ハイブリッド バスタオル

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商品詳細
千葉ロッテマリーンズの和田康士朗選手のプロ初ヒット記念ハイブリッドバスタオルです。※画像1枚目はタオルのイメージ図になります。⚠️注意事項などについてはプロフィール欄に記載していますので、一読いただいてからのご購入よろしくお願いいたしますm(__)m
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