オリックスバファローズ　山本由伸　ノーヒットノーラン　試合日　試合球

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2023/9/9オリックス・バッファローズ山本由伸選手がノーヒットノーランを達成した当日の公式の統一球になります。「20239.9」「M×B(対戦カード)」の文字がプリントされています(写真参照)。ノーヒットノーラン達成日のボールは大変貴重かと思います。是非購入後、選手にサインを書いてもらってください。更に価値が上がるはずです。試合日に使用されたボールのため若干の傷等はございます。らくらくメルカリ便にて発送します。よろしくお願いいたします。カラー···ホワイト野球チーム···オリックス・バファローズ千葉ロッテマリーンズ2023年9月9日NPB優勝パリーグ最多勝最優秀防御率最多奪三振最高勝率最多完封日本シリーズ日本一