新品 ニューヨークメッツ ニューエラ キャップ 帽子 7 1/8 56.8cm

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商品詳細
◆新品ニューヨークメッツニューエラキャップ帽子71/856.8cm・新品未使用日本未発売アメリカ直輸入品 当該商品は手元にございますので,お支払い頂きましたら国内からの発送が可能です・ニューエラNEWERA59FIFTY2023スプリングトレーニングキャンプ用キャップ・サイズ:71/856.8cmソフトバンクホークス千賀滉大甲斐拓也大谷翔平WBCMLBメジャーリーグワールドベースボールクラシック侍ジャパン
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