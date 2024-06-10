モンストドール・２個セット

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商品詳細
未開封のままです。２個セットでの出品です。そのままでも可愛いですし、カスタムしても可愛いです。不要になりましたので、お使いいただける方がいらっしゃいましたらありがたいです♪箱も比較的キレイですのでプレゼントにも♪
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