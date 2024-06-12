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[美品] 広島東洋カープ　鈴木誠也　ハイクオリティユニフォーム　Mサイズ　51
商品番号 Q76956852432
商品名

[美品] 広島東洋カープ　鈴木誠也　ハイクオリティユニフォーム　Mサイズ　51
ブランド名 デサント
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は当ページをご覧いただきありがとうございます。商品説明は以下にございます。[商品名]広島東洋カープ　鈴木誠也　背番号51デサント製　ハイクオリティユニフォーム[素材]ポリエステル…100%[サイズ]Mサイズ[原産国]中国製[商品特徴]●ハイクオリティユニフォーム●鈴木誠也の入団時の背番号[実寸]着丈…約65㎝身幅…約52㎝袖丈…約33㎝(個人実寸のためあくまで目安です)●状態につきましては写真をご覧ください。●中古品のため、完璧を求める方や神経質な方はお控えください。野球チーム···広島東洋カープ種類···ユニフォーム#メジャーリーグ#カブス#27#廃盤#旧ハイクオリティ
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