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仏教美術　樹脂製　十二面観世音菩薩像　仏像　重さ約3.64㎏　G　R4768C
商品番号 V43817518563
商品名

仏教美術　樹脂製　十二面観世音菩薩像　仏像　重さ約3.64㎏　G　R4768C
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 22,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５８㎝　幅約２６cm　重さ約３．６４㎏土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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