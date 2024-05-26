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エンゼルス angels 大谷翔平 キャップ　野球帽　ホワイト　アメリカ
商品番号 G35394767964
商品名

エンゼルス angels 大谷翔平 キャップ　野球帽　ホワイト　アメリカ
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ロサンゼルスのエンゼルススタジアムにて購入したキャップです。新品未使用です。#angels#大谷翔平#エンゼルス#キャップ#野球帽#WBC#入手困難
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