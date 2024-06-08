【新品、未使用】SSK木製硬式/秋山翔吾型/R4ブラック✖️Mブラウン

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···木サイズ プロモデル84cm重量 890g平均カラー R4ブラック✖️Mブラウン型番 EBB3015価格 15.600円商品ミズノプロバット硬式木製バットR4ブラック✖️MブラウンBFJマーク入り、クリ抜きなし硬式用、木製バット、野球部硬式野球、部活、高校野球、大人状態新品、未使用ご質問等がありましたら、お気軽にお声掛けください。
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