Tecnifibre テクニファイバー テニス ラケットバッグ

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商品詳細
サイズ79×33×36cm素材塩化ビニル樹脂シューズ収納スペース付ラケット12本収納可能大きな目立った傷はなく綺麗な状態です。ビニル樹脂素材のため、雨でも水を弾きます。使用する機会がなくなったのでお譲りします！
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