北海道日本ハムファイターズ 坪井智哉 プロモデル ユニフォーム プロ野球 NPB

フォロー割実施中！当アカウントをフォローして頂きますと『5%OFF』とお得にお買い求め頂けます♪また、出品した商品も早めに確認できる為、是非フォローの程宜しくお願い致します(^^)◆商品日本ハムファイターズ坪井智哉プロモデルユニフォームプロ野球NPB◆サイズL◆製造番号D77-G4◆商品詳細往年のファイターズファン必見！阪神タイガース、北海道日本ハムファイターズ、オリックスバファローズで活躍した坪井智哉選手のプロモデルユニフォームになります。お臍のあたりに汚れがありますがユニフォームのカラー的にも目立たなく比較的綺麗な状態です。街中でカジュアルに着るのもOK！夏のBBQなどのレジャー、野球の応援、様々な場面でお使い頂けます！市場でもなかなか出回っておらず、かなり希少価値も高騰しているアイテムです！やや着用感ありますが、まだまだご愛用頂けるアイテムです！お探しの方も多かったと思いますので、是非早い者勝ちでお譲り致します(^^)#古着#スポーツ古着#練習着#Tシャツ#シャツ#野球#MIZUNO#ミズノ#オフィシャルグッズ#ベースボール#ベースボールシャツ#ベースボールウェア#ユニフォーム#プロモデル#オーセンティック#PL#PL学園#北海道日本ハムファイターズ#日本ハムファイターズ#日本ハム#日ハム#阪神タイガース#タイガース#阪神#オリックス#バファローズ#オリックスバファローズ#坪井智哉#坪井#安打製造機#振り子打法#プロ野球#NPB#レア#限定#限定品#入手困難■■■■■■■■■#masaの出品リスト古着、アウトレット品を中心に出品中ですので是非ご覧下さい(^^)■■■■■■■■■



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坪井智哉 - Wikipedia



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新庄剛志 - Wikipedia



坪井智哉 - Wikipedia



元阪神＆日ハムの坪井智哉氏が独立L石狩の監督に 昨季まではDeNAで ...