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1999 マンチェスター ユナイテッド 7番 ベッカム BECKHAM 代表長袖
商品番号 G62857220824
商品名

1999 マンチェスター ユナイテッド 7番 ベッカム BECKHAM 代表長袖
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1999-2000マンチェスターユナイテッド100周年ユニフォームになります。発売当時には大変人気があり、現在にも新品状態のユニフォームはあまり見かけてません。マークは選手用のマーキングパッチは前シーズン優勝のパッチ付けです。選手はイングランド代表、ベッカム選手になります。サイズ...Sコメントなしの即購入OKです。新品未使用品ですので綺麗な状態ですが海外製品ですので正規店で購入したものではありませんので完璧な品物にこだわる方や神経質な方の購入はご遠慮下さい。
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