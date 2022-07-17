孫悟空スーパーサイヤ人

孫悟空スーパーサイヤ人海外製全長約43cm即購入OK☆外箱なし半身像が含まれています。梱包材で安全に発送できます。海外品は手作業で制作されるためクオリティや塗装が甘い部分がある場合あります。改造、リペイント、海外品にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致しますm(__)ドラゴンボールフィギュア海外製孫悟空人造人間ラディッツスーパーサイヤ人魔人ブウダーブラフリーザキュイ



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