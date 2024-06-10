ナイキ　テニスシューズ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。NIKEのテニスシューズNIKECOURTAIRZOOMZEROHCになります。サイズは25cmになります。カーペットコートで10回ほど使用しました。仕事が忙しくなり、しばらくテニスはできそうにないので出品いたします。インドアテニスでの使用のためソールの減りもほとんどありません。オマケでシューズケースもお付けいたします。発送はらくらくメルカリ便にて発送予定です。対応コート···オールラウンドサイズ···25〜25.5cm
http://narcologia.ru/goods/approximate258120.html
http://narcologia.ru/goods/message485827.html
http://narcologia.ru/goods/capitation827808.html
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