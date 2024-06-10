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ナイキ　テニスシューズ
商品番号 F16816416200
商品名

ナイキ　テニスシューズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。NIKEのテニスシューズNIKECOURTAIRZOOMZEROHCになります。サイズは25cmになります。カーペットコートで10回ほど使用しました。仕事が忙しくなり、しばらくテニスはできそうにないので出品いたします。インドアテニスでの使用のためソールの減りもほとんどありません。オマケでシューズケースもお付けいたします。発送はらくらくメルカリ便にて発送予定です。対応コート···オールラウンドサイズ···25〜25.5cm
http://narcologia.ru/goods/approximate258120.html
http://narcologia.ru/goods/message485827.html
http://narcologia.ru/goods/capitation827808.html

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