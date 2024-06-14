LUZeSOMBRAルースイソンブラ　バックパック

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商品詳細
LUZeSOMBRA/ルースイソンブラのバックパックになります。若干の使用感と細かい擦り、解れありますが、目立つ傷や汚れはありませんが、素人目線の検品ですので、神経質な方は購入をお控えください。ご理解の上ご検討お願いします。※発送の際は折りたたんで発送いたしますので、ご了承の程よろしくお願いします。また、返品はお受け致しかねますので、予めご了承ください。ご理解のある方、よろしくお願いします。サイズ：W50cm×H30cm×D18cm容量：約27Lカラー:ネイビー検索用#ルースイソンブラ#LUZeSOMBRA#Domingo#サッカー#フットサル
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