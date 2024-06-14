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ジェフユナイテッド市原タオル12枚　観戦タオル　サッカー【送料込み】
商品番号 A98504035954
商品名

ジェフユナイテッド市原タオル12枚　観戦タオル　サッカー【送料込み】
ブランド名 ジェフユナイテッド
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェフユナイテッド市原千葉の観戦応援タオルです。【送料込み】まとめて12枚　応援用の旗2本はおまけです！未開封タオルマフラー　　４枚未開封タオルマフラー　　２枚（少し短い）　未開封ハンドタオル　　　２枚開封済みタオルマフラー　４枚開封済みの物は当日応援するのに使っただけですが自宅保管の為中古品である事をご理解した方のみご購入いただければと思います。いつの間にかたまっていったグッズ達エンブレムがワッペン刺繍でしっかりした作りだし色鮮やかなタオルなので普段使いにしても良かったのですがコロナも落ち着き　応援に行く機会も増えると思いますので応援してくださる方にお譲りしたいと思います。
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