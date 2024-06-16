【600枚限定】 大谷翔平 デサント 記念 タオル 2022

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●新品未開封DESCENTE×SHOHEIOHTANI2022AnniversaryCollection（デサント×ショーヘイオオタニ2022アニバーサリーコレクション）大谷翔平タオル品番：DX-T2525OSカラー：ネイビーサイズ：約86×34ｃｍ販売数：600点特徴：大谷選手の2022年シーズンの活躍を記念しデザインした特別仕様のタオル。今シーズン大谷選手が成し遂げた二刀流ならではの“3つの史上初”となる記録と共に、大谷選手直筆の「二刀流ロゴ」をプリント。※デサントオンラインショップにて購入しました。※NC・NRでお願い致します。#エンゼルス#大谷翔平#大谷翔平タオル#デサント限定野球チーム···大リーグ・MLB