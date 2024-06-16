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⭐️ 新品未使用 ミズノ ⭐️ 中日ドラゴンズ 立浪監督 ハイクオリティ M
商品番号 L52644638812
商品名

⭐️ 新品未使用 ミズノ ⭐️ 中日ドラゴンズ 立浪監督 ハイクオリティ M
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

こちら【送料込み】新品未使用mizunoミズノ中日ドラゴンズレプリカユニフォーム立浪和義監督背番号73サイズM中日ドラゴンズのレジェンド　立浪和義監督のユニフォームです。ブルーのデザインがとてもカッコイイです！着用していない新品未使用品になります。もしよろしければどうぞ！#中日#ドラゴンズ#中日ドラゴンズ#立浪和義#立浪#監督#石川#根尾昂#根尾#大阪桐蔭#mizuno#ミズノ#新品#未使用#プロ野球#ハイクオリティ#ユニフォーム#ブルー#青#ビジター#セリーグ#大野#ビシエド↓私の野球やサッカーなどユニフォーム関係です！#sanyretasusユニフォーム↓私の野球のユニフォーム関係です⭐️よければご覧ください！#サニーレタス野球ユニフォーム↓私のスポーツ関連の商品です☆#sanyretasusports↓は出品しているものすべてになります。#sanyretasu野球チーム···中日ドラゴンズ種類···レプリカユニフォーム野球チーム···中日ドラゴンズ
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