アディダス メンズ サッカー ティロ 21 TIRO21 トラックジャケット …

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adidasのトラックジャケットです。1.2回着たくらいでほぼ未使用なので目立った汚れやほつれ黄ばみなど一切ございません。adidasの店で買いました。サイズはMサイズですが、ダボっと着ると言うよりかは、ピッタリ着るイメージです！アディダスサッカーティロ21TIRO21トラックジャケットブラックJII09GM7319定価：¥4380#アディダスメンズサッカーティロ21TIRO21トラックジャケットブラックJII09GM7319