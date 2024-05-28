ミズノ　少年軟式用　J Kong Jコング80センチ

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80センチ、580グラム，ミドルバランス、2017発売、18000税抜価格、金属少年軟式用、試合で数回使用したのみです。用意したバットケースに入れ、室内で大切に保管していました。今回バットケースは付きません。写真は、窓からの光で、金属部一部反射して写っていますが、色むらではありません。競技の種類···軟式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス、子供・ジュニア・キッズ用