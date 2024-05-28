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NIKEナイキコートヴェイパーライト　テニスシューズ
商品番号 L49780432991
商品名

NIKEナイキコートヴェイパーライト　テニスシューズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEナイキコートヴェイパーライト　テニスシューズDH-2945-024オムニ用レディース24.0cm2回オムニコートで、計2時間程使用しました。インソール部分に、砂が少し入り込んでいます。※返品対応は致しかねますので、質問などはコメントよりお願いします。
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