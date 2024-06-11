【美品】2023 柏レイソル レプリカユニ No.17 フロート 140サイズ

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今シーズンのユニフォームですが、サイズアウトのため出品します。1、2回の着用です。No.17フロートサイズ：140サイズは公式サイトにてご確認下さい。https://www.reysol-online.jp/popup/size_brandyonex.html特に気になる傷や汚れはありませんが、写真4枚目のような細かい皺があります。一度人の手に渡っておりますので、洗剤や柔軟剤の香りに神経質な方はご遠慮ください。当方禁煙者、ペットは飼っておりません。お値下げ交渉はお控え下さい。折り畳んで発送致します。#柏レイソル#レイソル#サッカー#J1#レプリカ#ユニフォーム