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ヤマハRMX220アイアン6-P.A 6本フレックスS
商品番号 T49628529610
商品名

ヤマハRMX220アイアン6-P.A 6本フレックスS
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハrmx220アイアン6-P.A6本シャフト　N.S.PRORMX95フレックス　Sグリップは純正でまだお使い頂けると思います。AW除きあたり傷や赤い塗装が剥げている箇所があります。ペット無し、喫煙無し、自宅での保管です。あくまで中古品ですので、画像を見て、ご判断頂きご理解のある方にお願い致します。種類···アイアン利き手···右
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