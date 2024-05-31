ヤマハRMX220アイアン6-P.A 6本フレックスS

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ヤマハrmx220アイアン6-P.A6本シャフト N.S.PRORMX95フレックス Sグリップは純正でまだお使い頂けると思います。AW除きあたり傷や赤い塗装が剥げている箇所があります。ペット無し、喫煙無し、自宅での保管です。あくまで中古品ですので、画像を見て、ご判断頂きご理解のある方にお願い致します。種類···アイアン利き手···右