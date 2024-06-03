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キャロウェイ ローグST MAX フェアウェイウッド 3W ベンタスブルー 6S
商品番号 C26897035534
商品名

キャロウェイ ローグST MAX フェアウェイウッド 3W ベンタスブルー 6S
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！　キャロウェイローグSTMAX3番ウッドの　出品になります！○ロフト　15.0°○シャフト　ベンタスブルー6Sベロコア◯長さ　約43インチ○グリップ　純正グリップ　　　　　　　GOLFPRIDETourVelvet360　状態よくご使用頂けます。○付属品　ヘッドカバー　状態よく美品です。　○状態　使用に伴うソール、フェース、クラウン部に　うっすらとキズはありますが、　その他目立つ外傷もなく、クラブにツヤもあり、　状態はよいかと思います。　写真にてご確認頂き、　質問等ありましたら、お問い合わせ下さい。　商品は、主にメラニンスポンジを使用しての清掃、　拭き取りを行って発送致します。　清掃は行っておりますが、中古品であることを　ご理解の上、ご購入お願い致します。　尚、商品は他サイトにも出品しておりますので　急遽、削除することもあります。。　ご検討ヨロシクお願いします！！　#nonya★右打ち
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