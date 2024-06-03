キャロウェイ ローグST MAX フェアウェイウッド 3W ベンタスブルー 6S ...

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！ キャロウェイローグSTMAX3番ウッドの 出品になります！○ロフト 15.0°○シャフト ベンタスブルー6Sベロコア◯長さ 約43インチ○グリップ 純正グリップ GOLFPRIDETourVelvet360 状態よくご使用頂けます。○付属品 ヘッドカバー 状態よく美品です。 ○状態 使用に伴うソール、フェース、クラウン部に うっすらとキズはありますが、 その他目立つ外傷もなく、クラブにツヤもあり、 状態はよいかと思います。 写真にてご確認頂き、 質問等ありましたら、お問い合わせ下さい。 商品は、主にメラニンスポンジを使用しての清掃、 拭き取りを行って発送致します。 清掃は行っておりますが、中古品であることを ご理解の上、ご購入お願い致します。 尚、商品は他サイトにも出品しておりますので 急遽、削除することもあります。。 ご検討ヨロシクお願いします！！ #nonya★右打ち
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