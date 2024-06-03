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【再値下げ】スコッティキャメロン　ファントムX12 【34インチ】国内正規品
商品番号 M86098866991
商品名

【再値下げ】スコッティキャメロン　ファントムX12 【34インチ】国内正規品
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···メンズ種類···パター利き手···右スコッティキャメロンPhantomX12パターです。憧れて購入し、3ラウンド使用しましたがエースパターの調子がよく出品することにしました。商品名：スコッティキャメロンファントムX12長さ：34インチグリップ：キャメロン交換済付属品：ヘッドカバー
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