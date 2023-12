ベロア素材 リバーシブルマフラー♥️キラキラパール付きモチーフ 2段レース

柄・デザイン...花柄種別...スカーフ・バンダナクールタオルレースストールシルクストールベロアストールボアマフラーストールブラック×パープルのリバーシブル♪モチーフに通しても、通し口に通してもOK❣️光沢が魅力の秋冬素材ベロアにレースを付けました♫肌寒くなってきた秋のオシャレに♥️寒い日の必須アイテム‼️マフラーもオシャレして首回りの防寒対策に♥️プレゼントにもオススメです♫《サイズ》本体サイズ(マフラー97cm+レース20.5cm)、幅16cm《ハンドメイド品》2点50円引き3点以上100円引き~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~素人が趣味で作っている物なので、製縫が甘い箇所、糸が出ている箇所、布がよれている箇所等ある可能性があります。生地の色は光の加減によって異なります。生地の仕入値により、同じ生地でも値段が異なる場合がございます。完璧を求める方はご遠慮頂き、ご理解頂ける方のみお取引宜しくお願い致しますm(._.)mお値下げ不可+50円にてネコポスに変更可#クールタオル#クールマフラー#マスクカバー#立体マスク#チュールレース#ケミカルレース#ストール#ひんやりタオル#ニット#ストレッチニット#防寒#マフラー#ボア#ボアマフラー#パイナップルボア#ファー#ベロア#ベロアマフラー#秋冬素材



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



№018 ローズボア2段レースマフラー♡リバーシブルボアマフラー ...



REVERSIBLE CHUNKY MUFFLER



REVERSIBLE CHUNKY MUFFLER



REVERSIBLE CHUNKY MUFFLER



REVERSIBLE CHUNKY MUFFLER



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)【アウトレット】B:MING by ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)【アウトレット】B:MING by ...



Treehouse ツリーハウス



REVERSIBLE CHUNKY MUFFLER