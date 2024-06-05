サイズが選べる 恐竜柄 × 星柄 レッスンバッグ

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即購入OK#ローラの男の子グッズ★サイズ縦30cm×横40cm(縦+横70cm)1500円縦35cm×横45cm(縦+横80cm)1700円他のサイズでも承っております。ご相談ください。★以下のオプション承ります。ご希望の場合は必ずコメントください。マチ10cm以内+200円マチ15cm以内+300円(横の大きさはマチを含む大きさでお知らせください)接着芯(縦+横70以内)+300円ポケット外側+300円ポケット内側+300オーダーもございます。★マチありの場合の横のサイズはマチを含むサイズでお知らせください。◯ランチマット小(25×35)500円 中(30×40)600円大(40×60切替横)1000円◯給食袋(20×18)400円◯コップ袋(17×16×8)400円◯お弁当袋(20×28×10)550円◯移動ポケット600円●レッスンバック(30×40)1500円接着芯付き+300円 マチ付き +200円●シューズケース(28×22)1300円接着芯付き+200円 マチ付き +200円●体操着袋(35×30)1300円 持ち手つき +200円【商品説明】紺色の恐竜柄にターコイズブルーの星柄を切り替えに使ったかわいいレッスンバッグです。裏地は水色です。画像はサンプルで、受注生産になります。マスクを出品しておりすが、これから色々なハンドメイド作品を作っていこうと思ってます。※紐は結ばず発送する場合もございます。よろしくお願いいたします。男の子青入園絵本バック図書バック手提げバック音楽バック種類...レッスンバッグ