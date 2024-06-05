ブライス　カスタム　作家　本体洋服セット

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商品詳細
ブライス カスタム 作家 本体洋服セット数年前にお譲り頂いたカスタムブライスで、本体、お洋服、専用箱セットでのお譲りです。新品ブライスのローシェックモルセーさんをカスタムされています。作家様は不明になります。カスタム系に詳しくないので仕様などは分かりかねます為、写真のみでご判断いただけましたら幸いです。数回着せ替えの為にだしましたが、基本は箱の中に入れて、日の当たらない場所で大切にしていました。大事にして頂ける方にお譲り致します^^種別···人形
http://narcologia.ru/goods/Addict457518.html
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