AX566 bjd 1/4 ドール本体 Minife　球体関節人形 ハンドメイド

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セット：ドール本体、服セット、ウィッグ、靴、化粧顔、眼球1/4ドール単品：31000円ノーメイク-1000円【特徴】身長：40cm頭囲：17.3cm肩幅：9cmバスト：16cmウエスト：12.4cmヒップ：17.7cm腕の長さ:12.5cm足の長さ：22cm脚長*脚幅：5.2*2.2cm測定方法によって、サイズデータは誤差が存在します。素材：適切な樹脂素材、安全で環境にやさしい、無毒で無害、安全に使用できます。人形の髪型、服、眼球の色などを好みに応じて変更できます。この人形はギフトとして使用できます：クリスマスギフト、誕生日プレゼント、子供のおもちゃ、男の子と女の子の商品、女の子のギフト、人形シリーズの愛好家とコレクターシリーズ。★ハンドメイドなので、写真と少し違いことがあります、ご理解ください。★パソコンモニターの設定により実物と多少色合いや質感が異なって見える場合がございます。画像と実物のカラーにつきましては、撮影時の光加減やお客様のブラウザによって、実際のイメージと若干異なる場合もございます。予めご了承ください。#BJDドール球体関節人形メルカリ便対応可