【Rtav】特価 K18 AAA ラリマー 10mm ペンダントトップ

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アクセスありがとうございます。【★他サイトでも販売の為、ご購入後にキャンセルさせて頂く場合があります。※色合いの美しいラリマーですが、特価品に付き、キズや凹みがございますので、予めご了承ください。】■商品名K18AAAラリマー（ブルーペクトライト）10mmペンダントトップ／ネックレスヘッド＊チェーンネックレスは付いておりません。■サイズ全長：約20mm（金具を含む）最大幅：約10mmバチカンの内径：約2.5mm■素材天然石AAAラリマー（ブルーペクトライト）ラウンド直径約10mm原産地：ドミニカ共和国■材質K18YG：バチカン（K18保証刻印入り／18金イエローゴールド）K14GF：Ｔピン（14金ゴールドフィルド）■特徴アクアブルー＆スカイブルーの色合いがとても綺麗な、ラリマー10mmを使用した、オシャレなペンダントトップです。カリブ海の波しぶきあるいは、澄み渡った青空を思わせるような美しい、神秘的なラリマーの色模様がとても爽やかで、魅力的なアクセサリーに仕上がっています。・