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ベネチアングラス
商品番号 K38515200239
商品名

ベネチアングラス
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

イタリアで購入しましたが　使わない為　お譲り致します。ベネチアングラス新品未使用高さ:16センチ直径:7センチ深さ:7センチ
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