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【再掲 シミ傷あり お値下げ】マルニ木工 オットマン スツール
商品番号 R62394109662
商品名

【再掲 シミ傷あり お値下げ】マルニ木工 オットマン スツール
ブランド名 マルニモッコウ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルニ木工のスツールです。丸いフォルムがとても可愛いらしく、オットマンとしてまたはリビングの椅子としてご使用いただけます。47×47×34㎝グリーンカラーベロア素材グリーン系のソファ、ベージュ系のソファのアクセントに使っておりました。色馴染みがよく主張も強くないので使い易いです。シミ・傷がありますが（写真5以降でご確認ください。その他見落としがある可能性があることをお含みおきください）、ビンテージであることをご理解頂き、クレームや返品はご遠慮くださいますと幸いです。#スツール　ビンテージ#オットマン#マルニ木工
http://narcologia.ru/goods/perforce398265.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate83877.html
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