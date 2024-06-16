首都圏送¥0〜フランフラン総額32万2人掛け３人掛けソファセット\u0026クッション大量

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お買い得セット⭐︎ご覧頂き有難う御座います。こちらはフランフランソファーセット＋おまけ大量クッションのページで御座います。どちらかが無くなってしまった場合、当セット割りページは削除致しますので、お早めにどうぞ（ミニクッションは未クリーニング）各詳細は、単品ページにてご確認下さいませ。※商品調査情報及び価格は間違っている場合が御座います※記載事項は必ず全てお読み下さい◯格安の自社配達可能地域【夜間のみ】画像2枚目ご参照下さいませ配達人員1名に付き、搬入をお手伝い頂く必要が御座います△川崎駅から100km以上のお届けはご購入前に必ずコメント欄からご相談下さい当商品は中古品、並びに画像に写りきらない箇所等も御座います為、神経質な方、過剰に品質を期待される方のご利用はお控え頂きます様お願い申し上げます 値下げ交渉は削除致します悪戯防止の為、ご入金は30分以内に可能な状況でのみご利用下さいご不明な点は必ずコメント欄からお問合せ下さい倉庫拠点の為現物確認、画像追加不可★配達日を調整致しますので取引きメッセージにてご希望日をお知らせ下さい※！必ずご在宅の日、購入から10日以内程度■商品詳細フランフラン3人がけソファーフランフラン2人掛けソファオットマンミニクッションミニクッション以外全面クリーニング済み一般的なアパート間口で搬入可搬入時に商品を入念にチェックして頂き、その場で評価をして頂いてお取引き完了となりますお届け後のキャンセルは受け付けておりませんゆえ、神経質な方はネット購入及びエスハウスの利用をお控え頂きます様ご理解の程、宜しくお願い申し上げます何らかの事情でやむを得ないキャンセルの場合は川崎駅から1km×1000円をご請求致します事ご了承下さいませ#エスハウスインテリア #エスハウス