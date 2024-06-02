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- 西川 ［エアー01］REマットレス シングル ライトグリーン AI06011
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商品詳細
安売りで28,980円（税込）で購入した商品です。弾力があっていい状態を保っています。厚さ...～9.9cm
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