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西川 ［エアー01］REマットレス　シングル　ライトグリーン AI06011
商品番号 I81971985610
商品名

西川 ［エアー01］REマットレス　シングル　ライトグリーン AI06011
ブランド名 ニシカワ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

安売りで28,980円（税込）で購入した商品です。弾力があっていい状態を保っています。厚さ...～9.9cm
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