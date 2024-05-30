イタリア製チェア 一人掛け ブルー

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用【サイズ】幅：約54cm奥行き：約44cm高さ：約87.5cm座面高：約45cm【素材】ブナ天然木【生産国】イタリア18世紀ローマでの甘い生活をイメージして作られた椅子です。本場イタリア製です。花柄のファブリックと彫刻でとても素敵です。複数をご希望でしたらお問い合わせ下さい。**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい**********************#椅子#チェア＊#PinkySHOPインテリア＊イスチェアチェアーダイニングチェアダイニングチェアー一般肘掛け椅子肘付き肘掛け付き猫脚猫足ネコ脚木製ブナ製天然木製木ファブリック鋲鋲留めハンドメイド手彫り装飾花小花花柄小花柄薔薇薔薇柄草花模様バラ柄ローズフラワー緑青茶色グリーンブルーブラウン幅55cm奥行き45cm高さ：約88cm座面高45cm一人掛け一人用1人掛け1人用単品セットお揃い完成品コンパクトデザインアンティーク調アンティーク風洋風姫姫系イタリア製ヨーロッパヨーロピアンフランスクラシカルエレガントプリンセスロココ調ロココ風ロココ様式姫家具薔薇家具輸入家具高級家具可愛いお洒落SILIKシリックオシャレおしゃれかわいい※コピー盗用はご遠慮願います