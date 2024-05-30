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- ロイアルコペンハーゲンイヤープレート 1970年代3枚
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商品詳細
1974年、1975年、1979年のロイヤルコペンハーゲンイアープレートを3枚セットで販売いたします。欠けなどもなく綺麗な状態です。写真でご確認ください。スタンド、冊子、箱はございませんサイズ直径 約 18.2cm高さ 約 2cm#ロイヤルコペンハーゲン
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