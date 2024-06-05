ロイヤルコペンハーゲン ブルーパルメッテ ブロッサム プレート皿 ボウル

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商品詳細
未使用。綺麗な状態です。箱は薄くシミ、スレあります。気になった所撮ったので写真確認の上、大丈夫な方。（写真６〜１０）箱と説明書のシミ状態。人気のあるブルーパルメッテのモチーフをシンプルにしたデザインです。カレーやパスタ、スープ、サラダ等、使いやすい深皿なので是非！【サイズ】直径23.3㎝ 高さ4.5㎝#ROYALCOPENHAGEN#ロイヤルコペンハーゲン#ブルーパルメッテブロッサム
http://narcologia.ru/goods/navigate302830.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful733351.html
http://narcologia.ru/goods/seamless742929.html
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【正規輸入品】ロイヤル コペンハーゲン ブルーパルメッテ ブロッサム ディープ プレート 皿 23×H4.5cm 結婚祝い プレゼント 1016984
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