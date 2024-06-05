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ロイヤルコペンハーゲン ブルーパルメッテ ブロッサム プレート皿 ボウル
商品番号 I19500857123
商品名

ロイヤルコペンハーゲン ブルーパルメッテ ブロッサム プレート皿 ボウル
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用。綺麗な状態です。箱は薄くシミ、スレあります。気になった所撮ったので写真確認の上、大丈夫な方。（写真６〜１０）箱と説明書のシミ状態。人気のあるブルーパルメッテのモチーフをシンプルにしたデザインです。カレーやパスタ、スープ、サラダ等、使いやすい深皿なので是非！【サイズ】直径23.3㎝　高さ4.5㎝#ROYALCOPENHAGEN#ロイヤルコペンハーゲン#ブルーパルメッテブロッサム
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