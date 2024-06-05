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良い美品DFHR54512
商品番号 B54738305173
商品名

良い美品DFHR54512
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：横24cmX縦17cmX幅6.5cm1cm以内誤差はあるかと思います。付属品箱、保存袋、ギャランティーカード、ショルダーベルトは取り外し不可。お写真に載っているものが全て付属してまとめてお発送します。
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