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- 良い美品DFHR54512
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商品詳細
サイズ：横24cmX縦17cmX幅6.5cm1cm以内誤差はあるかと思います。付属品箱、保存袋、ギャランティーカード、ショルダーベルトは取り外し不可。お写真に載っているものが全て付属してまとめてお発送します。
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